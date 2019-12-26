Всероссийский центр изучения общественного мнения: Больше 50% россиян считают уходящий год трудным или очень тяжелым

Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, — рассказал «Эху Москвы» сотрудник пресс-службы ВЦИОМ Павел Лебедев.
Лебедев добавил, что россияне возлагают большие надежды на следующий год.
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Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, — рассказал «Эху Москвы» сотрудник пресс-службы ВЦИОМ Павел Лебедев.
Лебедев добавил, что россияне возлагают большие надежды на следующий год.
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..