Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в следующем году вырастут в среднем на 4%

Об этом газете Известия рассказали в Федеральной антимонопольной службе.

Больше всего коммунальные услуги подорожают в Чечне, Дагестане и других кавказских регионах. Это связано с устаревшей инфраструктурой, на ремонт которой понадобится больше средств, чем в других республиках и областях. Меньше всего подорожают услуги ЖКХ в Ненецком автономном округе – менее чем на 2,5 процента, в Москве рост составит 5%, в Петербурге почти 4.

По данным ФАС, цены повысят 1-го июля, как ожидается, единственный раз в будущем году.