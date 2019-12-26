В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против школьника, напавшего с молотком на учительницу

Расследование идет по статье о покушении на убийство.



Следствие считает, что 15-летний подросток напал на педагога из личной неприязни. Учительница смогла оказать сопротивление, что спасло ей жизнь.

Накануне сайт Znak.com со ссылкой на источник писал, что преподаватель русского языка из школы №24 Марина Заболотная отказалась писать заявление. В интервью местному сайту «Е-1» она сказала, что чувствует себя нормально и обсуждать произошедшее не хочет.

По одной из версий подросток напал на учительницу из-за того, что та ставила ему плохие отметки. Сайт URA.Ru писал, что две недели назад школьник не выучил отрывок из «Горе от ума» Грибоедова и педагог пригрозила не допустить его до экзаменов.