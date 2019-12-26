РФ как ответную меру на санкции против «Северного потока-2» может расширить список американцев, которым запрещен въезд

Россия в качестве одной из ответных мер на санкции против «Северного потока-2» может расширить список американцев, которым запрещен въезд в нашу страну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зам.главы МИДа Сергея Рябкова.

При этом заместитель руководителя ведомства подчеркнул, что Москва не будет спешить с ответными мерами, поскольку нет обязательства действовать зеркально. По словам Рябкова, ответные меры России не затронут бизнес и инвесторов США.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока-2», после этого швейцарская компания «Allseas», прокладчик подводных элементов трубопровода, объявила, что приостанавливает работу над проектом.