Сегодня в Красноярске стартует Чемпионат страны по фигурному катанию

Открывают его в эти минуты мужчины, которые исполнят короткую программу.

Российское мужское одиночное катание по сравнению с прошлым сезоном понесло две потери. Завершил карьеру четырехкратный чемпион страны Максим Ковтун, выигравший, в том числе, и прошлогоднее национальное первенство в Саранске. А серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда пока не выступает по медицинским показаниям.

В их отсутствии главными претендентами на три вакансии в сборной команде для участия в чемпионате Европы являются Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Если оба фаворита откатают чисто, соперничать с ними будет сложно. Из числа их конкурентов выделю Даниила Самсонова, который тренируется в группе Этери Тутберизде. Правда, пока на международных стартах среди взрослых этот 14-летний фигурист пока выступать в любом случае не сможет.

Также сегодня вступают в борьбу за медали Чемпионата страны спортивные пары и танцевальные дуэты.