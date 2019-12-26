The Washington Post: США разрабатывают тактику информационной войны против России

США разрабатывают тактику информационной войны против России, пишет The Washington Post. Ее могут применить на практике в случае вмешательства Москвы в президентские выборы в 2020 году.

Киберкомандование США готовит стратегию, которая будет направлена против высших российских чиновников и, возможно, некоторых олигархов. Им будут рассылать предупреждения о раскрытии чувствительной личной информации в том случае, если вмешательство в выборы не прекратится. Другой сценарий предусматривает распространение дезинформации для обострения соперничества среди российских властных элит. При этом источники The Wahington Post отмечают, что президент Владимир Путин, скорее всего, не будет включен в список целей Киберкомандования, потому что это может оказаться «слишком провокативно». Подчеркивается также, что эта стратегия не ставит целью повлиять на общество в России, поскольку эффективность таких попыток будет невысокой, учитывая контроль Путина над страной, включая значительную часть медиа.

Как пишет The Washington Post, впервые США провели наступательную кибероперацию против России в 2018 году. Целью стала компания «Агентство интернет-исследований», которую связывают с так называемыми «российскими троллями».