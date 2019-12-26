Глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе покидает свой пост

Это сегодня подтвердил министр культуры.

По словам Владимира Мединского, совет директоров «Роскино» требует перезагрузки государственной компании и вывода ее на качественно новый уровень, поэтому и попросил о смене руководства. Просьба прозвучала по итогам отчета Мцитуридзе на этой неделе. Работа «Роскино», которым она руководит с 2011 года, была признана неудовлетворительной. Газета «Ведомости» напоминает, что у бывшего руководителя структуры не первый год длится конфликт с продюсерами. Они жалуются на неэффективное продвижение отечественного кинематографа за границей, что является одной из главных задач для «Роскино».

Новым руководителем, скорее всего, станет Евгения Маркова, к которой кинематографисты относится благосклонно. В этой сфере она работает чуть больше года. «Ведомости» напоминают, что Маркова за мужем за продюсером «СТС» Вячеславом Муруговым.

В начале декабря Мцитуридзе говорила в эфире «Эха» об успехах в работе «Роскино» и жаловалась на нехватку качественных отечественных фильмов, критиковала идею квотирования отечественных лент и переноса премьер международных блокбастеров в кинотеатрах.