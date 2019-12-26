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10:02, 26 декабря 2019

Налог на доходы малоимущих в России могут отменить, зато поднять его для всех остальных

Об этом сегодня пишут Ведомости.

Возможность вычета из налога на доходы в размере прожиточного минимума для малоимущих обсуждают в Кремле и правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько федеральных чиновников и бывший чиновник финансово-экономического блока. Власти по их словам так хотят показать борьбу за социальную справедливость. Среди предложений — не просто отменить налог для тех, чьи доходы около 10-ти тысяч рублей, а ввести вычет в полтора прожиточного минимума для всех. В этом случае налоговая ставка может вырасти до 16 процентов, рассказал один из собеседников газеты. По словам другого, её нужно повысить минимум вдвое, чтобы избежать колоссальных выпадающих доходов. В Кремле и правительстве надеются с помощью таких мер сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счёт роста доходов, пишет газета. Эксперты впрочем считают, что это не поможет добиться устойчивого роста и кроме того не решит проблему бедности. Кроме того власть не должна надеяться, что инициатива снизит градус недовольства россиян. В Кремле дали понять, что журналисты торопятся: «Пока нет ни позиции, ни решений по этому вопросу». В правительстве возможную отмену налога на доходы для малоимущих не комментируют.

Реформа НДФЛ, как пишут Ведомости, обойдется регионам в один-полтора триллиона рублей. С инициативой освободить малоимущие слои населения от налога ранее выступали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.



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