Журнал Форбс составил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели в этом году

На первой строчке глава и основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин – его состояние за год увеличилось почти на 8 миллиардов. Затем следует основной акционер холдинга «Сибур» Леонид Михельсон — он стал богаче почти на 6 миллиардов за год. Замыкает тройку глава «ЛукОйла» Вагит Алекперов — за год он разбогател чуть больше чем на 5 с половиной миллиардов долларов.

На четвертом месте владеющий акциями НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — прирост его состояния составил 4 с небольшим миллиарда долларов. Пятым стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — он увеличил свое состояние за год на сумму около 4 миллиардов долларов.