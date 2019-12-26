Власти, по некоторым данным, обсуждают возможность отменить налог на доходы для малоимущих и поднять для остальных

Власти, по некоторым данным, обсуждают возможность отменить налог на доходы для малоимущих и поднять для всех остальных. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты сказал, что обсуждаются разные варианты – например, отменить НДФЛ для россиян с доходами около 10 тысяч рублей в месяц, ввести налоговый вычет в размере полутора прожиточных минимумов.

При этом ставка налога может вырасти до 16% — таким образом собираются компенсировать часть потерь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал газете, что «пока нет ни позиции по этой теме, ни решений и предметные совещания на этот счет не проводятся».