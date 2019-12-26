Министр культуры Владимир Медицинский подтвердил информацию о предстоящей отставке главы Роскино Екатерины Мцитуридзе

Об этом сообщает РБК.
По словам Мединского, отставка стала консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии. Сама Мцитуридзе два дня назад говорила, что ничего не знает о своем возможном уходе из компании.
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Об этом сообщает РБК.
По словам Мединского, отставка стала консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии. Сама Мцитуридзе два дня назад говорила, что ничего не знает о своем возможном уходе из компании.
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..