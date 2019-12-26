Бизнесмен Михаил Гуцериев рассказал, что журнал Forbes извинился за статью о триллионном долге его семьи

При этом представители издания утверждают, что ничего подобного не было.

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил, что не ссорился с Forbes, который якобы написал неправду. В беседе с «Русской службой Би-Би-Си» бизнесмен рассказал, что представители журнала «пришли договариваться, просить прощения». При этом директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман подчеркнул, что никаких извинений редакция не приносила. По его словам, между журналом и группой «Сафмар» было заключено досудебное соглашение о снятии разногласий, но стороны подписали договор о неразглашении условий.

Спор между Гуцериевым и Forbes касался публикации, вышедшей в издании в октябре. В ней говорилось, что совокупный долг связанных с семьей Гуцериева компаний составляет около триллиона рублей. В «Сафмаре» назвали это «образчиком коррумпированной журналистики», после чего Forbes подал в суд. «Сафмар» выступил со встречным иском, но 17 декабря стороны сняли все претензии друг к другу.

Ранее сразу несколько изданий сообщили об обысках у Гуцериева и связанных с ним компаний. Сам бизнесмен отрицает эту информацию.