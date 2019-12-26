Суд в Норильске на два месяца арестовал исполняющего обязанности прокурора Хаваж-Бауди Гутаева

Его подозревают в получении взятки, — сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Сайт Тайга-Инфо отмечает, что задержание Гутаева произошло на фоне многочисленных жалоб подчиненных. Они рассказывали об оскорбительном, издевательском отношении со стороны начальника.

Сын бывшего министра финансов Чечни возглавил городскую прокуратуру в прошлом году. По словам подчиненных, Гутаев быстро наладил отношения с выходцами с Северного Кавказа. «Прокуратура превратилась в бюро услуг, на планерках обсуждается, кому надо помочь и зачем», — цитирует издание сотрудников ведомства.