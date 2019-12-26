Соединенные Штаты, по некоторым данным, разрабатывают тактику информационной войны против России

Об этом пишет газета Вашингтон Пост со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц в США.

По их сведениям, прибегнуть к плану могут в случае, если Москва попытается вмешаться в американские выборы в следующем году, взломав избирательные системы или посеяв смуту в настроениях общества.

Один из вариантов предполагает, что информационная война будет вестись с высшим руководством и элитой, хотя вероятно не затронет президента Владимира Путина, что будет считаться слишком провокационным, — заявили чиновники на правах анонимности.