Власти обсуждают идею отмены НДФЛ для малоимущих россиян

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле. Согласно этим данным, совещания на тему налоговой реформы проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно и в правительстве.



Для россиян с доходами около 10 тысяч рублей в месяц НДФЛ предлагается отменить полностью, а для остальных , попадающих под реформу, ввести налоговый вычет в размере полутора прожиточных минимумов. При этом ставку НДФЛ могут повысить до 16%, чтобы компенсировать часть потерь, — говорится в публикации.

Издание отмечает. Что сторонники такой реформы надеются таким образом сократить бедность, уровень которой президент Владимир Путин поручал снизить к 2024 году вдвое.