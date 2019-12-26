Z Архив новостей новости
5 4 6 2229
08:30, 26 декабря 2019

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. По его сведениям, земельные участки и недвижимость Арсланова на несколько миллионов рублей арестовали в качестве обеспечительной меры по уголовному делу о крупном мошенничестве.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Долой Грету! Кто манипулирует Гретой? Еще раз. Политики? Концерны? Страны? Грета основала движение «Fridays for Future», за которым пошли сотни тысяч школьников Европы…

5 315 6 46618 19.12
Kэкология, политика, деньги, события
Блоги

+ Большая пресс-конференция Владимира Путина Большая пресс-конференция Владимира Путина Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл… и имел право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы её отменить…

5 232 6 63676 19.12
8читать ;смотреть
Kпутин, видео
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Никто ничего не закрывает. Никто никого не увольняет На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали…

5 100 6 12880 19.12
Kблаготворительность, общество, медицина, москва, мнения
Блоги

Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..

5 382 6 41038 20.12
Kобщество, политика, история, путин, снг, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 65 6 7527 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Никакой свободы от таких людей получить нельзя Свобода такая материя, которая исчезает с первым убийством другого. За нее иногда, в очень редких случаях можно заплатить своей жизнью, но как только ты начинаешь платить чужой, она моментально истончается и исчезает…

5 227 6 27984 20.12
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 60 6 7512 24.12
Kистория, власть, политика, события
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 285 6 36210 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 93 6 11888 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Тираны в мировой истории С какими бы благими намерениями тираны ни приходили к власти, очень быстро они приходят к выводу, что для благополучия страны необходима безопасность правителя, а значит, надо уничтожить всех врагов, поставить на колени всех сомневающихся…

5 91 6 12020 21.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

У наших политиков и политики свой угрюмый суверенный путь И Алексей Анатольевич ваш, да-да,, прости господи, хоть и любит митинги и, возможно, является самым ярким публичным политиком в стране, выглядит на фоне американцев дикарем…

5 40 6 15960 19.12
Kсша, трамп, политика, общество, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Новые признания Юмашева Понятно, что такая извращенная логика получается только из-за того, что, проговорившись в 2015 году, теперь, в 2019 г., Юмашев неловко пытается отвести подозрения в развязывании второй российско-чеченской войны…

5 114 6 54056 19.12
Kполитика, общество, история, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Скоро потребуют немедленно прекратить дышать Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест»...

5 504 6 68331 21.12
Kсша, газ, политика, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Дни цвета крови Преступления чекистов и их разнообразных подразделений и реинкарнаций не менее ужасны, чем преступления нацистов. И не убеждайте, что быть убитым под красной звездой было много приятнее, чем под черной свастикой…

5 325 6 44233 20.12
Kистория, политика, общество, мнения
Блоги

Рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2019 год На первом месте главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов…

5 97 6 15913 20.12
Kрейтинги, общество, события, журналисты
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Это представление такого несостоявшегося царька или несостоявшегося романтика. Думать о народе, навязывая ему свои худшие черты…

5 115 6 21697 20.12
#слушать 01:45:41 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ

Популярное за неделю

Новости

Глава Минэнерго Александр Новак: Газопровод «Северный поток-2» будет достроен независимо от американских санкций По его мнению, утверждения, что швейцарский трубоукладчик ALLSEAS не сможет достроить «СП-2», преждевременны.

5 7 6 9780
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 197 6 132103 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование

3198153
«Процессы литературных прототипов».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 25 6 7099 22.12
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Беда не в том, что он ничего не знает Если ему коллеги подбирают все, что, он знает об окружающей действительности — про законы российские и иностранные, про жизнь здесь и там, про интернет, про полицию, про жестокость, про войны, про суды. То и с историей у него точно так же…

5 249 6 287178 20.12
Kполитика, история, общество, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Одинокий псих с «Сайгой» бродил час по центру Москвы. И мы теперь знаем, что ему надо было с собой брать пластиковый стаканчик — тут бы среагировали сразу…

5 102 6 107803 21.12
#слушать 49:08 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8227622
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4307209

Сегодня в эфире