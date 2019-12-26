Владимир Путин пожаловался на недостаток сна

В перерыве матча ночной хоккейной лиги на Красной площади глава государства сказал, что в последнюю неделю спал по 4-5 часов. Так он ответил на реплику другого участника матча, предпринимателя Геннадия Тимченко о том, что надо уделять время тренировкам, — сообщает агентство «Интерфакс».

Матч на катке на Красной площади завершился вчера поздно вечером со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Путин. Утверждается, что больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.