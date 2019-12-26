Плата за коммунальные услуги в следующем году вырастет в среднем на 4%

Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
В ФАС сказали, что цены повысятся с 1-го июля, а в дальнейшем индексация тарифов планируется раз в год.
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Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
В ФАС сказали, что цены повысятся с 1-го июля, а в дальнейшем индексация тарифов планируется раз в год.
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..