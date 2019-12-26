Бизнесмен Михаил Гуцерив утверждает, что журнал Форбс извинился за статью о триллионом долге компаний его семьи

Об извинениях миллиардер рассказал Русской службе ВВС.

Между тем, директор по маркетингу Форбс Дмитрий Озман говорит, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, никаких извинений редакция не приносила.

Ранее стало известно, что Форбс и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева заключили досудебное соглашение о снятии разногласий. Статью о долгах компаний, принадлежащих бизнесмену и его родственникам журнал опубликовал в октябре. Тогда в «Сафмаре» говорили, что это откровенная ложь и дискредитация.