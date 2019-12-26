В Ярославле сегодня будут судить экс-сотрудника колонии №1, где пытали заключенного

Дело будут рассматривать по существу.

Бывший замначальника оперативного отделения исправительной колонии Сергей Ефремов, — первый фигурант дела, который предстанет перед судом. Его ситуацию будут рассматривать в особом порядке, поскольку он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Обвиняемый уже полностью его выполнил и признался в содеянном, — утверждали в генеральной прокуратуре.

Всего по этому делу проходят пятнадцать человек. Обвинители считают, что сотрудники колонии номер 1 пытали заключенного Евгения Макарова в помещении для проведения обысков. Уголовное дело возбудили в июле прошлого года, после того как «Новая газета» опубликовала десятиминутную видеозапись издевательств.

Сам пострадавший рассказывал, что сотрудники ФСИН в колониях номер 1 и 8 постоянно унижают заключенных и провоцируют на конфликт, чтобы позже у них был повод для их изоляции и последующих пыток.

Всего после публикации видео с пытками завели двадцать два уголовных дела. Они касаются и рядовых сотрудников ФСИН, и начальства колонии.