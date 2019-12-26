Солдата, расстрелявшего сослуживцев, сегодня этапируют в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

Ранее стало известно, что Рамиля Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о дедовщине.

Экспертиза назначена по обоюдному согласию со следствием, рассказал газете РБК адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев. Никаких подробностей он не привел. Солдат, обвиняемый в убийстве своих сослуживцев, ранее был признан потерпевшим в деле о нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащим. Как пояснил адвокат, этот статус, как минимум, подтверждает версию его подзащитного о том, что в части были такие неуставные взаимоотношения. Потерпевшими проходят еще несколько человек. Отец Шамсутдинова рассказал изданию Ura.ru, что дело в отношении обвиняемых будет рассматриваться в особом порядке, а значит, они признали вину. Кто именно стал фигурантом дела, пока не сообщается. Ранее Шамсутдинов рассказывал о том, что в его военной части была дедовщина – в казарме царили полутюремные порядки. У солдат отбирали деньги, угрожали, Шамсутдинову не давали спать — один из офицеров выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. По словам адвоката, за трое суток перед убийством его подзащитный спал не больше четырех часов.

25 октября рядовой Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула. В Минобороны сразу же заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у солдата по причинам, не связанным со службой.