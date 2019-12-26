Суд арестовал имущество замглавы Генштаба Халила Арсланова

Генерал-полковник проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Среди арестованного имущества Арсланова – земельные участки и недвижимость, общая стоимость этих объектов составляет несколько миллионов рублей. Арест был наложен в качестве обеспечительной меры по делу о мошенничестве, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. При этом он подчеркнул, что генерал-полковник обжаловал это решение в суде вышестоящей инстанции, поэтому в силу оно пока не вступило. Также собеседник агентства добавил, что Арсланов по-прежнему числится на должности замглавы Генштаба, но находится в отпуске и свои служебные обязанности не выполняет.

Срок следствия по его делу ранее был продлен до февраля. Арсланова считают причастным к так называемому делу «Воентелекома», которое было возбуждено еще в 2013 году. По версии следствия, глава компании Александр Давыдов и его сообщники при заключении контрактов с Минобороны завышали стоимость продукции и получали двойную оплату за услуги.

Обвинения в адрес генерала Арсланова касаются эпизода о махинациях при выполнении госпрограммы по модернизации военной связи.