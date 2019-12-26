КНР может снять запрет на концерты поп-певцов из Южной Кореи после визита Си Цзиньпина в Сеул

Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на администрацию южнокорейского президента. Визит готовится в первой половине 2020 года. По данным телеканала, в ходе встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином «стороны могут договориться о полной отмене введенных ранее Пекином ограничений на демонстрацию в стране южнокорейских телесериалов и выступлений артистов в жанре K-Pop».

Китайские власти ввели запрет в ответ на размещение в Республике Корея американских систем противоракетной обороны «Таад», что в Пекине расценили как угрозу национальной безопасности. Тогда же Китай значительно ограничил туристический поток в Южную Корею.