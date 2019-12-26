ЦБ ведет переговоры о продаже правительству своей доли в Сбербанке

Это «Интерфаксу» подтвердила глава ЦБР Эльвира Набиуллина. На каком уровне идут переговоры, она не уточнила. ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция в Сбербанке. Текущая стоимость этой доли оценивается почти в 3 триллиона рублей. Источники Reuters утверждают, что сделку планируется осуществить за счет средств Фонда национального благосостояния.
2019-12-26T07:46:00+03:00
2019-12-26T07:48:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:46, 26 декабря 2019
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