ЦБ ведет переговоры о продаже правительству своей доли в Сбербанке

Это «Интерфаксу» подтвердила глава ЦБР Эльвира Набиуллина. На каком уровне идут переговоры, она не уточнила. ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция в Сбербанке. Текущая стоимость этой доли оценивается почти в 3 триллиона рублей. Источники Reuters утверждают, что сделку планируется осуществить за счет средств Фонда национального благосостояния.