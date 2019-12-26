Общая сумма штрафов для «Мемориала» и его отделений может достигнуть суммы в 5 миллионов, — сообщил «Эху Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Очередное заседание суда в отношении Мемориала состоится в ближайший понедельник, — сообщил Черкасов.
Суд оштрафовал главу «Мемориала» Александра Черкасова на 100 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах»
Общая сумма штрафов для «Мемориала» и его отделений может достигнуть суммы в 5 миллионов, — сообщил «Эху Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.