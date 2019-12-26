Имущество замглавы Генштаба, генерал-полковника Халила Арсланова арестовано в качестве обеспечительной меры

Генерал обвиняется в крупном Мошенничестве по делу «Воентелекома». Оно было возбуждено в 2013 году на основании проверки Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, среди арестованного имущества земельные участки и объекты недвижимости, общая стоимость которых составляет несколько млн руб. Источник также сообщил, что Арсланов обжаловал арест имущества, поэтому в силу решение суда не вступило.

Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба, но сейчас находится в отпуске.