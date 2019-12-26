Владелец прав на свинку Пеппу отсудил 33 млн рублей у российской компании

Британский правообладатель ранее обвинил российского производителя детских конструкторов в использовании изображения похожей свинки. Как передает «КоммерсантЪ», 20 декабря соответствующий иск удовлетворил Арбитражный суд Москвы.
2019-12-26T07:17:00+03:00
2019-12-26T07:19:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:17, 26 декабря 2019
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