Китай снимет сегодня дополнительные пошлины с ряда американских товаров

Это послабление должно продержаться как минимум год. Отмена тарифов затронет различные химические и нефтяные продукты. Среди них белое масло, парафиновый воск и полиэтилен различной плотности. Американский телеканал CNBC сообщал, что основными бенефициарами этого решения властей станут компании Dow Chemical, Exxxon Mobil и Chevron Phillips Chemical.

О каких точно суммах идёт речь, — не разглашается, но известно, что в Китай является крупнейшим покупателем подобных товаров в мире. Общий объем закупок только полиэтилена может составлять около семи миллиардов долларов, — писало британское агентство Reuters.

Сегодняшняя отмена дополнительных пошлин, — это ответная мера на похожие действия США в отношении ряда китайских товаров. В начале месяца страны смогли заключить соглашение о первой фазе торговой сделки.

Представитель Штатов на встрече с Китаем Роберт Лайтхайзер говорил, что этот договор позволит увеличить объём американского экспорта примерно на двести миллиардов долларов. Эта же торговая сделка предполагает, что страны не будут больше вводить новые торговые пошлины.

Так называемая торговая война США и Китая началась в 2017-м году. Президент Дональд Трамп считает, что его предшественники заключили несправедливые коррупционные договоры, и сейчас их необходимо пересмотреть.