«Никотиновые конфеты» разрешили изымать из продажи

Роспотребнадзор немедленно отреагировал на просьбу правительства. Надзорное ведомство уже разослало в региональные отделения соответствующие письма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского. Он пояснил, что никотинсодержащие жевательные травяные смеси отнесены к пищевой продукции, которая должна иметь обязательный сертификат.

Все так называемые снюсы не могут его иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота. Рязанский напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака, однако на рынок выходят продукты под другими названиями, но с тем же содержанием, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты. При этом, их популярность у детей в семь раз выше, чем у взрослых.

В понедельник сенаты в ходе заседания обратились к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу «никпэков», не дожидаясь принятия соответствующих поправок в законодательство. Уже на следующий день премьер Дмитрий Медведев утвердил это решение.

Новые никотиносодержащие «конфеты» Совфед планирует запретить во время весенней парламентской сессии.