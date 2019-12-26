В Уфе должны вынести приговор трём бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании коллеги

Уже сегодня в Кировском райсуде Уфы огласят приговор по резонансному делу о групповом изгасиловании дознавательницы тремя теперь уже бывшими сослуживцами. Процесс над Павлом Яромчуком, Салаватом Галиевым и Эдуардом Матвеевым стартовал в июле и проходил в закрытом режиме. Напомним, в октябре прошлого года бывшая дознавательница полиции обвинила их в групповом изнасиловании, которое якобы произошло в отделе полиции после совместного с ними употребления алкоголя.

4 декабря обвинение запросило для Матвеева и Галиева 9 лет, а для Яромчука — 8,5 лет колонии общего режима. Обвиняемые своей вины не признали, а по словам их адвокатов экс-дознавательница в ходе суда все время путалась в показаниях.

Между тем, отец потерпевшей, в прошлом командир местного ОМОНа Ирек Сагитов три месяца назад занял должность вице-премьера в правительстве Башкирии.

Судебный процесс над бывшими полицейскими проходил в закрытом режиме с июня текущего года.