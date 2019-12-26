В Люблинском суде столицы пройдет очередное заседание по делу «Нового величия»

По версии следствия, восемь молодых людей создали экстремистское сообщество. Слушания по делу «Нового величия» продолжаются уже больше полугода, но пока о финале процесса говорить рано.

Лишь в ноябре к представлению доказательств приступила защита. В частности, на одном из последних заседаний выступила 21-летняя обвиняемая Мария Дубовик. Она заявила, что не понимает сути обвинений и не признает свою вину, передает интернет-издание «Медиазона». По словам фигурантки дела, она создала чат для любителей растений, к которому позднее присоединился информатор силовиков Руслан Д.

Ранее его уже допросили в суде. Главный свидетель обвинения, в числе прочего, рассказал, что участники организации проводили тренинги, на которых обучались стрельбе, изготовлению и использованию «коктейлей Молотова». Всего обвиняемыми по делу «Нового величия» проходят восемь человек, которым вменяется намерение устроить вооруженный переворот в России.

Ранее один из фигурантов дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, уехал на Украину и попросил там политического убежища. Его объявили в розыск.