Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против России

По сведениям The Washington Post, американские военные вплотную занялись разработкой противодействия вмешательству в выборы 2020 года в США. По сведениям издания, за основу взяты операции, проведенные Штатами осенью прошлого года для защиты промежуточных выборов.

Тогда по утверждению газеты, удалось отключить интернет базирующемуся в Петербурге «Агентству интернет-исследований». Еще одним способом противодействия The Washington Post называет дезинформацию, призванную внести разлад в работу российского руководства.