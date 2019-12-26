Три человека пострадали в результате стрельбы во французском Безансоне

Как сообщают местные СМИ, огонь открыли неизвестные в масках. Все раненные госпитализированы, состояние одного из них — критическое. Трое или четверо нападавших сумели скрыться. На месте происшествия полицейские обнаружили полтора десятка гильз и гранату. Каких-либо версий прокуратура пока не выдвигала.
2019-12-26T06:17:00+03:00
2019-12-26T06:23:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 26 декабря 2019
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