Три человека пострадали в результате стрельбы во французском Безансоне

Как сообщают местные СМИ, огонь открыли неизвестные в масках. Все раненные госпитализированы, состояние одного из них — критическое. Трое или четверо нападавших сумели скрыться. На месте происшествия полицейские обнаружили полтора десятка гильз и гранату. Каких-либо версий прокуратура пока не выдвигала.