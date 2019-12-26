Бывший замминистра связи Алексей Солдатов отправлен под домашний арест

Как пишет «КоммерсантЪ», он подозревается в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Солдатов организовал вывод почти полумиллиона IP-адресов за границу, где они были зарегистрированы на чешскую компанию.

Та, в свою очередь, сдавала их в аренду или продавала, заработав миллионы долларов. Солдатова, а также гендиректора «Релком Групп» Евгения Антипова задержали сотрудники ФСБ и полиции. В ближайшее время им предъявят официальные обвинения. Издание напоминает, что Солдатов — один из пионеров Рунета.