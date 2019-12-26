Турнир традиционно проводится на Рождество и назван в честь врача Карло Шпенглера, который всю свою жизнь посвятил борьбе с туберкулезом. Идея турнира состояла в том, чтобы через помирить страны-участницы первой мировой войны.

Кстати, российским и советским командам далеко не всегда удавалось взять первый приз. Из наших в последний раз этот турнир выигрывал питерский СКА в 2010 году. Нынешний участник от России Салават Юлаев пять лет назад занял второе место, проиграв в финале швейцарской Амбри-Пиотте. Эта команда есть среди участников и теперь, равно как и еще один клуб из этой страны — Давос.

Кроме того, в турнире выступают сборная Канады составленная из игроков европейских клубов, финский ТПС и чешский Оцеларжи Тршинец. Салават Юлаев попал в группу с Амбри-Пиоттой и ТПС.

Свой первый матч уфимский клуб проведет сегодня против Амбри-Пиотты.