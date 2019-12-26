«Нафтогаз» и «Газпром» рассчитывают окончательно согласовать параметры договора по транзиту газа

Представители двух компаний подпишут соглашение в ближайшие дни. О финальной стадии переговоров по газу рассказал на этой неделе исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, обе стороны подготовили свои проекты контрактов, которые готовы к подписанию. Сегодня «Газпром» и «Нафтогаз» приступят к работе над общим вариантом, написал Витренко на своей странице в Facebook.

Завершить процесс согласования и подписать документ глава украинской компании надеется уже в пятницу. При этом он добавил, что в случае необходимости работа будет продолжена и на выходных. Витренко подчеркнул, что готов на это, чтобы «обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров».

Ранее по итогам заседаний трехсторонней контактной группы в Минске и Берлине «Газпром» и «Нафтогаз» договорились подписать контракт о транзите до 29 декабря. К этому времени российская компания должна выплатить почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Предполагается, что новое соглашение о транзите газа будет заключено на пять лет. Общий объем поставок топлива через территорию Украины должен составить 225 миллиардов кубометров.