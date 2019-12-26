Глава УВД на Московском метрополитене Николай Савченко лишился должности

Это может быть связано со стрельбой на «Рязанском проспекте», когда полицейский убил одного коллегу и ранил другого. Указ о кадровых перестановках в руководстве ряда федеральных государственных органов подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Об отставке начальника УВД столичной подземки из-за происшествия на станции «Рязанский проспект» более месяца назад сообщали со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс». По другой версии, он сам написал рапорт об уходе в связи с выходом на пенсию. Однако, подтверждения ни той, ни другой информации не было.

18 сентября прапорщик Алексей Смирнов открыл огонь по сотрудникам управления собственной безопасности, которые пришли его задерживать по делу о взятке. По версии следствия, он собирался получить 2 тысячи рублей от мигранта из Кыргызстана. Стрелка арестовали. В суде он утверждал, что его подставили.

Помимо Савченко Путин уволил еще семерых руководителей региональных подразделений МВД, Следственного комитета, ФСИН и МЧС. Также назначены десять человек на должности прокуроров и глав управлений МВД в различных областях.