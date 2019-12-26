Сергей Собянин уволил замглавы департамента информационных технологий Артема Костырко

Как говорится в распоряжении мэра Москвы, — в связи с переходом на другую работу. Костырко руководил технической группой по электронному голосованию на выборах в МГД в сентябре.

В ходе эксперимента, который проводился в трех одномандатных округах, электронное голосование работало со сбоями, избиратели жаловались, что их голоса были засчитаны неправильно, а кандидаты — на потерю голосов. По сведениям «Коммерсанта», Костырко займет должность руководителя управления по развитию смарт-проектов в аппарате мэрии Москвы.

Для Артема Костырко — это повышение по службе, — сказал в программе #ДайДудя главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Он считает важным проводить электронное голосование.