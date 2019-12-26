Заседание по мере пресечения экс-сенатору Рауфа Арашукова состоится в Басманном суде Москвы

Бывший парламентарий обвиняется в убийстве, участии в преступном сообществе, а также в давлении на свидетеля. Следственный комитет суд оставить бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова под стражей до конца 30 января. В этот день ровно год назад паралментарий был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента.

Следствие считает бывшего сенатора причастным к убийствам лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также к созданию преступного сообщества. Весной Арашукова лишили мандата сенатора по формальным причинам — он вовремя не предоставил декларацию о доходах. Его отца, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии, обвиняют в многолетних хищениях газа.

Ущерб оценивается более чем в 30 миллиардов рублей.

В середине декабря стало известно, что в Ставрополье задержали еще четверых человек по делу Арашуковых.