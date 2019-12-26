Т.н. «никотиновые конфеты» разрешили изымать из продажи.

Роспотребнадзор уже разослал в свои региональные отделения соответствующие письма. Никотинсодержащие жевательные травяные смеси отнесены к пищевой продукции, которая должна иметь обязательный сертификат. Все так называемые снюсы не могут его иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота.
2019-12-26T05:10:00+03:00
2019-12-26T05:11:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 26 декабря 2019
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