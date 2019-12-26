Уволен глава УВД на Московском метрополитене Николай Савченко.

Указ о кадровых перестановках в руководстве ряда федеральных госорганов подписал Владимир Путин. Отставка Савченко может быть связана со стрельбой на ст. «Рязанский проспект», когда полицейский убил одного коллегу и ранил другого. По другой версии, Савченко сам написал рапорт об уходе в связи с выходом на пенсию.