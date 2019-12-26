В Ярославле сегодня предстанет перед судом экс-сотрудник колонии номер 1.

Бывший замначальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, — первый фигурант дела о пытках заключенных. Ранее он заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Фигурантами дела стали пятнадцать человек. Уголовное дело возбудили в июле прошлого года, после того как «Новая газета» опубликовала видеозапись издевательств.