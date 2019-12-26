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05:07, 26 декабря 2019

В Люблинском суде сегодня очередное заседание по делу «Нового величия».

По версии следствия, восемь молодых людей создали экстремистское сообщество. Слушания продолжаются уже больше полугода. Обвинение пытается доказать, что фигуранты собирались устроить вооруженный переворот в России.



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