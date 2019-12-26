Рядового Рамиля Шамсутдинова сегодня этапируют в Москву.

Здесь ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. 25 октября он застрелил восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула. Ранее стало известно, что Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о дедовщине.
2019-12-26T05:04:00+03:00
2019-12-26T05:05:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560703-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 26 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..