Россия и Украина в ближайшее время должны окончательно согласовать транзитный договор.

Представители Нафтогаза и Газпрома подпишут соглашение в ближайшие дни. О финальной стадии переговоров по газу рассказал на этой неделе исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Сегодня это подтвердил РБК и министр энергетики России Александр Новак. По его оценкам соглашение удастся подготовить к подписанию уже к ближайшим выходным.
2019-12-26T04:12:00+03:00
2019-12-26T05:04:18+03:00
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04:12, 26 декабря 2019
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