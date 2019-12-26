Россия и Украина в ближайшее время должны окончательно согласовать транзитный договор.

Представители Нафтогаза и Газпрома подпишут соглашение в ближайшие дни. О финальной стадии переговоров по газу рассказал на этой неделе исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Сегодня это подтвердил РБК и министр энергетики России Александр Новак. По его оценкам соглашение удастся подготовить к подписанию уже к ближайшим выходным.