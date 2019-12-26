58% россиян в этом году не успеют израсходовать свой оплачиваемый отпуск.

Об этом говорится в исследовании Superjob, на которое ссылается ТАСС. Опрос работников и работодателй показал, что в среднем у граждан России остается 17 неотгуленных дней и всего 30% опрошенных к концу года используют все дни положенного отпуска. При этом у мужчин в среднем на 2 неиспользованных дня отпуска больше, чем у женщин.