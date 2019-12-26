Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против России.

По сведениям «Вашингтон пост», американские военные вплотную занялись разработкой противодействия вмешательству в выборы 2020 года в США. По сведениям издания, за основу взяты операции, проведенные Штатами осенью прошлого года для защиты промежуточных выборов. Тогда по утверждению газеты, удалось отключить интернет базирующемуся в

Петербурге «Агентству интернет-исследований». Еще одним способом противодействия «Вашингтон пост» называет дезинформацию, призванную внести разлад в работу российского руководства.