Владимир Путин уволил главу УВД на московском метрополитене Николая Савченко.

Помимо него президент отправил в отставку еще семерых руководящих сотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС в разных регионах. О возможной отставке Савченко сообщалось еще 18 ноября. Источники ТАСС и «ИФ» связывали это со стрельбой на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре. Тогда полицейский Алексей Смирнов открыл огонь по коллегам, которые пытались задержать его при получении взятки. Один полицейский погиб, еще один был ранен.