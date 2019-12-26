Владимир Путин уволил главу УВД на московском метрополитене Николая Савченко.

Помимо него президент отправил в отставку еще семерых руководящих сотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС в разных регионах. О возможной отставке Савченко сообщалось еще 18 ноября. Источники ТАСС и «ИФ» связывали это со стрельбой на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре. Тогда полицейский Алексей Смирнов открыл огонь по коллегам, которые пытались задержать его при получении взятки. Один полицейский погиб, еще один был ранен.
2019-12-26T04:07:00+03:00
2019-12-26T04:08:23+03:00
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04:07, 26 декабря 2019
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