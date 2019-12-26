Суд в Москве наложил еще один штраф на правозащитную организацию «Мемориал».

За отсутствие маркировки «иностранный агент» на одном из сайтов организация оштрафована на 300 тыс. руб. Председателю совета организации Александру Черкасову назначен штраф в 100 тыс. Таким образом общая сумма штрафов наложенных на правозащитный центр «Мемориал» и Международный «Мемориал» составляет уже 3,5 млн руб. При этом к настоящему моменту суд рассмотрел лишь 19 из 28 составленных за отсутствие маркировки протоколов.