Бывший замминистра связи Алексей Солдатов отправлен под домашний арест.

Как пишет Ъ, он подозревается в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Солдатов организовал вывод почти полумиллиона IP-адресов за границу, где они были зарегистрированы на чешскую компанию. Та, в свою очередь, сдавала их в аренду или продавала, заработав миллионы долларов. Солдатова, а также гендиректора «Релком Групп» Евгения Антипова задержали сотрудники ФСБ и полиции. В ближайшее время им предъявят официальные обвинения. Издание напоминает, что Солдатов — один из пионеров Рунета.
2019-12-26T03:13:00+03:00
2019-12-26T04:04:30+03:00
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03:13, 26 декабря 2019
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